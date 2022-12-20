بوتين: بحثت مع مع لوكاشينكو إنشاء فضاء دفاعى موحد

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة أنباء نوفوستى الروسية، قال بوتين خلال مؤتمر صحفى عقب مباحثاته مع لوكاشينكو: "بالطبع، خلال محادثات اليوم، ناقشنا بالتفصيل قضايا تشكيل فضاء دفاعى موحد، وضمان أمن دولة الاتحاد".

وتابع: "بحثنا كذلك التعاون فى إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعى، مع الأخذ فى الاعتبار حقيقة انتقال رئاسة منظمة معاهدة الأمن الجماعى إلى بيلاروسيا اعتبارًا من الأول من شهر يناير المقبل".

وأضاف بوتين أنه تم الاتفاق على "تنفيذ عمليات تسليم متبادلة للأسلحة المطلوبة والمشاركة فى إنتاج معدات عسكرية جديدة".