الكرملين يؤكد رفض روسيا محاولات الاتحاد الأوروبى تحديد سقف أسعار الغاز

جدة - نرمين السيد - ووفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية، أضاف بيسكوف أن موسكو سترد بالشكل المناسب على الإجراءات من هذا النوع.
وأكد أن هذه الخطوات تمثل انتهاكا لمعايير السوق، معلنا أن روسيا سترد بالشكل المناسب كما فعلت مع تحديد سقف سعر النفط الروسى، حيث لن تبيعه للدول التى ستحدد سعر شرائه.
وأعلنت الرئاسة التشيكية لمجلس الاتحاد الأوروبى اليوم، أن دول الاتحاد اتفقت على سقف موحد لسعر الغاز، يتم العمل به إن زادت أسعار الغاز عالميا عن 180 يورو لكل ميجاوات/ساعة.
وقال جوزيف سيكيلا وزير التجارة التشيكي: "تمكنا من التوصل إلى اتفاق مهم للغاية بشأن سقف أسعار الغاز. وبالتالى سيكون لدى أوروبا مجموعة من الإجراءات لمساعدتها على الاستعداد لفصل الشتاء المقبل وحماية المواطنين والشركات من التقلبات الشديدة فى الأسعار.
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