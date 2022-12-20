الاتحاد الأوروبى: اتفاق على تحديد سقف أسعار الغاز عند 180 يورو

جدة - نرمين السيد - ووفقا لقناة "فرانس 24" الفضائية، قالت الوزيرة أمس الاثنين، إنها ونظراءها فى الاتحاد الأوروبى توصلوا إلى اتفاق بشأن تحديد أسعار الغاز الطبيعى، قائلة :" نتحدث عن سقف للأسعار عند 180 يورو"، وذلك بعد مناقشات بين الدول الأعضاء استمرت لأشهر، واصفة الأمر بأنه إنجاز "لم يكن من السهل تحقيقه".

وصوتت ألمانيا لصالح سقف عند 180 يورو للميجاوات/ ساعة، وهو سقف أقل بكثير من الذى كانت المفوضية الأوروبية قد اقترحته، بحسب ما كشف دبلوماسى فى الاتحاد الأوروبى.

ومن جهتها، أشارت الوزيرة الفرنسية للتحول فى مجال الطاقة أنياس بانييه-روناشير إلى أنه بعدما تم التوصل إلى اتفاق بشأن سقف الأسعار، يتعين الآن التركيز على إصلاح أطول الأمد لسوق الطاقة فى الاتحاد الأوروبى، وعلى وجه الخصوص فصل سعر الغاز عن سعر الكهرباء.

من جهته، قال وزير الطاقة التشيكى يوزيف سيكيلا الذى تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبى "تمكنا من التوصل إلى اتفاق بالغ الأهمية حول تحديد سقف لأسعار الغاز".

وأضاف :"ستكون لدى أوروبا حزمة من التدابير لمساعدتها على الاستعداد للشتاء المقبل وحماية المواطنين والشركات من التقلب الحاد للأسعار".

وجاء فى نص قرار الاتحاد الأوروبى أن سقف الأسعار الذى سيدخل حيز التنفيذ فى 15 فبراير المقبل، يتطلب تخطى المادة عتبة 180 يورو ثلاثة أيام متتالية، بدلا من أسبوعين.

وسيتيح هذا الاتفاق تطبيق تدابير أخرى تهدف إلى تخفيف وطأة شح فى موارد الطاقة تواجهه أوروبا فى إطار تداعيات الحرب التى تشنها روسيا فى أوكرانيا، بما فى ذلك اتفاقيات مشتركة لشراء الغاز وتحديد سقف فى المستقبل لأسعار الغاز.

ويأتى هذا الاتفاق ليضع حدا للمناقشات بين الدول الأعضاء حول هذه المسألة والتى دامت أربعة أشهر.