المملكة المتحدة تؤكد على التزامها بأمن إستونيا

جدة - نرمين السيد - وأفاد بيان على موقع الحكومة البريطانية الإلكترونى بأنه فى حديثه على متن الطائرة من لاتفيا إلى إستونيا عقب قمة (قوة المشاة المشتركة)، أكد سوناك على التزام بلاده بأمن إستونيا كدولة إطارية لحلف شمال الأطلسى "الناتو"، وقال إنه مسرور لأنه تمكن من زيادة قوة المجموعة القتالية التى بقيت فى تابا، إستونيا، الأمر الذى أرسل رسالة قوية إلى روسيا.

وفيما يتعلق بالعلاقة التجارية والتكنولوجية، قال رئيس الوزراء إنه مسرور لتمكنه من توقيع اتفاقية الشراكة التقنية بين المملكة المتحدة وإستونيا اليوم.

وأضاف أنه من المهم أن الدول المتقدمة تقنيًا مثل المملكة المتحدة وإستونيا أن تواصل تعزيز التعاون فى مجالات التكنولوجيا.