سوناك يرحب بالتعاون الدفاعى بين المملكة المتحدة ولاتفيا

وقدم سوناك الشكر إلى نظيره من لاتفيا على الاستضافة الناجحة لقمة "قوة المشاة المشتركة"، واتفق كلاهما على أهمية مواصلة تعزيز التعاون الدفاعى فى المستقبل -وفق بيان على موقع الحكومة البريطانية الإلكترونى.
وخلال مناقشة فرص تعزيز العلاقات الثنائية، بما فى ذلك فى صناعات التكنولوجيا الرقمية والطبية، اتفق القائدان على العمل معًا لتسريع العلاقات التجارية بين البلدين.
وأضاف رئيس الوزراء أنه يأمل فى الترحيب برئيس الوزراء كاريتش فى المملكة المتحدة قريبًا، حيث يوجد جالية لاتفية كبيرة.
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