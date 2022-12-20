جدة - نرمين السيد - يأتى هذا؛ لمناقشة العلاقات الدفاعية الثنائية وتجديد التأكيد على الشراكة الأمنية الاستراتيجية بين البلدين. وأكدت الولايات المتحدة وأوزبكستان أهمية توسيع نطاق علاقات التعاون الأمنى الثنائى، ورغبتهما فى مواصلة التعاون الوثيق فى قضايا مثل أمن الحدود ومكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخباراتية وتحديث الدفاع. وبحسب بيان نشرته وزارة الدفاع الأمريكية عبر موقعها الإلكترونى، أمس الإثنين، هنأ المسؤول الأمريكى وزير أوزبكستان بمناسبة الذكرى العشرين للشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة والذكرى الثلاثين للعلاقات الدبلوماسية والدفاعية بين البلدين. وأعرب نوروف عن تقديره لدعم الولايات المتحدة المستمر لمهنية القوات المسلحة الأوزبكستانية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمريكا وأوزباكستان تؤكدان أهمية توسيع نطاق علاقات التعاون الأمنى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.