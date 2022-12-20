التليفزيون السورى: عدوان إسرائيلى يستهدف محيط دمشق

جدة - نرمين السيد - وأشار إلى أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى حاليا، لصواريخ العدوان الإسرائيلى.

وذكرت وسائل إعلام رسمية سورية أن دوى انفجارات سُمع فى محيط العاصمة السورية دمشق، وأنه لم تتحدد بعد طبيعة هذه الانفجارات.

ولفتت إلى أنه لم تتوفر تفاصيل حول ماهية المواقع التى استهدفها الهجوم الإسرائيلى.