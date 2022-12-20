بوتين: يمكن إعداد الطائرات البيلاروسية لحمل رؤوس نووية

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة أنباء "نوفوستى" الروسية قال بوتين فى مؤتمر صحفى فى أعقاب لقائه الرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو فى مينسك، إن هذه السابقة ليست روسيّة، حيث تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتدريب طواقم طائرات حلفائها فى "الناتو" على مثل هذه المهام منذ عقود.

وأضاف: "أرى أنه من الممكن مواصلة تنفيذ مقترحات رئيس بيلاروس تدريب أطقم طائرات الجيش البيلاروسى التى تم تطويرها لحمل الذخائر النووية".

من ناحية أخرى فنّد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مزاعم تخطيط روسيا لضم بيلاروس، مؤكدا أن موسكو لا تسعى لذلك، وأن هذه المزاعم تندرج فى محاولات الخصوم لعرقلة تكامل البلدين ضمن اتحاد روسيا وبيلاروس.. موضحا أنه "ليس لدى روسيا أى اهتمام بضم أحد".

وأضاف أن "المسألة لا تتمثل فى الضم، بل فى تنسيق السياسات الاقتصادية"، مشيرا إلى أن ذلك يحدث ضمن تجمعات أخرى أيضا.. مشيرا إلى أن المزاعم حول نية روسيا ضم بيلاروس "محاولات من خصومنا لعرقلة التكامل" بين البلدين فى إطار اتحاد روسيا وبيلاروس.

يذكر أن بوتين وصل إلى مينسك يوم الإثنين، وبحث مع نظيره البيلاروسى القضايا الاستراتيجية فى مجالى الاقتصاد والدفاع.