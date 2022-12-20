وزيرة الدفاع الهولندية: سنواصل الدعم السياسى والعسكرى والإنسانى لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأضافت الوزيرة الهولندية -فى تغريدة على "تويتر" وفق ما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم الأوكرانية يوم الإثنين- أنه "بينما نشهد كيف يواصل بوتين هذه الحرب العبثية، وحرمان الأوكرانيين من التدفئة والكهرباء، فإن رسالتنا إلى الرئيس زيلينسكى هى أننا لن نترك أوكرانيا فى البرد".
وتابعت: "سيستمر الدعم السياسى والعسكرى والإنسانى فى التدفق إلى أوكرانيا، طالما أن الأمر يتطلب ذلك".
يذكر أن هولندا قدمت بالفعل حوالى مليار يورو كمساعدات عسكرية لأوكرانيا.
بالإضافة إلى ذلك، ستتلقى أوكرانيا أسلحة ثقيلة من هولندا، وبالتعاون مع الولايات المتحدة وجمهورية التشيك، ستسلم هولندا 90 دبابة حديثة ومُجددة لأوكرانيا.
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