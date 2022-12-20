المغرب وفرنسا يبحثان تعزيز العلاقات البرلمانية

جدة - نرمين السيد - أجرى رئيس مجلس النواب المغربى راشيد الطالبى العلمى، اليوم الاثنين، بمقر مجلس النواب بالعاصمة المغربية الرباط، مباحثات مع رئيس لجنة الدفاع الوطنى والقوات المسلحة بالجمعية الوطنية الفرنسية "المجلس النيابى" توماس كاسيو، الذى يقوم بزيارة عمل إلى المغرب.





وذكر مجلس النواب المغربى -فى بيان اليوم الاثنين- أن المباحثات بين الجانبين تركزت حول تعزيز التعاون البرلمانى بين المؤسستين التشريعيتين فى البلدين، فضلا عن بعض القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وأضاف البيان أن الجانبين أعربا عن الإرادة المشتركة فى الدفع بالتعاون بين البلدين فى مختلف المجالات، لاسيما فى المجال البرلمانى، حيث دعا رئيس مجلس النواب المغربى ورئيس لجنة الدفاع الوطنى والقوات المسلحة بالجمعية الوطنية الفرنسية إلى تعزيز أدوار المنتدى البرلمانى المغربى - الفرنسى الذى عقد دورته الأخيرة سنة 2019 فى باريس. وأوضح البيان أن الجانبين تناولا -خلال اللقاء- القضايا ذات الاهتمام المشترك كالأمن والاستقرار الدوليين والهجرة والأمن الغذائى والطاقات المتجددة والتحول الرقمى.

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