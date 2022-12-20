وزير خارجية البحرين: مصر نموذج فى التلاحم والعمل العربى المشترك

جاء ذلك خلال الأمسية الثقافية والفنية التى نظمتها سفارة مصر لدى البحرين بالتعاون مع جمعية "هذه هى البحرين"، احتفالا باليوبيل الذهبى لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، وبالتزامن مع احتفالات البحرين بأعيادها الوطنية.
وذكرت وكالة أنباء البحرين، أن وزير الخارجية البحرينى الدكتور عبداللطيف بن راشد الزيانى أشاد بما تشهده مصر من تقدم وتطور، وتميزها على الدوام كنموذج فى التلاحم والعمل العربى المشترك، والحرص على السلام الإقليمى والدولى، وإرساء قيم التسامح والانفتاح العلمى والثقافى والحضارى.
كما أعرب وزير الخارجية البحرينى عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية الوثيقة والمتميزة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، والضاربة بجذورها فى أعماق التاريخ لأكثر من خمسة آلاف عام بين حضارتى "دلمون" و"وادى النيل".
وعبر الزيانى عن تقديره للسفارة المصرية بقيادة السفير ياسر محمد شعبان على تنظيم هذا الحفل بالتعاون مع جمعية "هذه هى البحرين" والذى يعكس متانة العلاقات بين بلدين شقيقين تجمعهما روابط حضارية ودينية وثقافية واجتماعية، ورؤى ومواقف دبلوماسية حكيمة، وإيمان مشترك بوحدة الهدف والمصير، وترابط وتكامل وشراكة استراتيجية وطيدة ومزدهرة فى ظل القيادة الحكيمة للبلدين.
وتوجه وزير الخارجية البحرينى بالدعاء إلى المولى عز وجل أن يحفظ مصر العروبة وأرض الكنانة والحضارة عزا لشعبها وفخرا لأمتها العربية والإسلامية ومنارة للاعتدال والإبداع العلمى والثقافى فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى، وأن يديم على مملكة البحرين الأمن والاستقرار والتقدم والرخاء فى ظل قيادة العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
كما أعرب أول سفير لمملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية تقى البحارنة عن تمنياته بأن تشهد الأعوام القادمة المزيد من التلاحم والتعاون بين البلدين، وتحدث خلال الاحتفالية عن ذكرياته فى السنوات التى مثل فيها مملكة البحرين سفيرا لدى مصر، وما لمسه من مشاعر أخوية صادقة من المسؤولين والشعب المصرى الشقيق، وتعاون رسمى فى كافة مجالات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.
وخلال الحفل، قدمت فرقة فرسان الشرق، استعراضات فنية راقصة عكست جوانب التراث الفنى المصرى العريق.
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