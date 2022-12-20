العالم اليوم - بعد شائعات حول تدريبه السامبا.. أنشيلوتي: أنا باق في الريال

انتم الان تتابعون خبر بعد شائعات حول تدريبه السامبا.. أنشيلوتي: أنا باق في الريال من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 12:22 صباحاً - قال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد إنه ينوي البقاء في النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم لحين انتهاء عقده في يونيو 2024 بعدما ربطته تقارير بتولي تدريب المنتخب البرازيلي.

وأضاف المدرب الإيطالي أن تركيزه منصب على دوره الحالي في ريال حامل لقب الدوري وكأس السوبر الإسبانية ودوري أبطال أوروبا كما يستعد لكأس العالم للأندية المقررة في فبراير المقبل.

وأبلغ أنشيلوتي إذاعة راي الإيطالية "لا أعرف ما يحمله المستقبل لي، أعيش اليوم بيومه".

وأضاف "في الوقت الراهن، أنا سعيد في مدريد، لدينا الكثير من الأهداف هذا الموسم. يمتد عقدي حتى 30 يونيو 2024 وإذا لم يقلني ريال مدريد قبلها، لن أترك مكاني".

وأثنى المدرب البالغ عمره 63 عاما على مدرب المنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني بعدما قاد منتخب البلد القادم من أميركا الجنوبية للفوز بكأس العالم بتغلبه على فرنسا في النهائي.

وأضاف أنشيلوتي أن سكالوني "قام بعمل رائع ولم يخترع: وضع اللاعبين في أماكنهم ومنحهم نظاما دفاعيا جيدا".

ويستأنف ريال مدريد منافسات الدوري في 30 ديسمبر الجاري عندما يحل ضيفا على بلد الوليد. ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري بفارق نقطتين خلف برشلونة المتصدر بعد 14 جولة.