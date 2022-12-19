الكويت تدين هجوما إرهابيا استهدف قوات الأمن بشمال العراق

جدة - نرمين السيد - أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت للهجوم الإرهابى الذى استهدف قوات الأمن فى شمال جمهورية العراق وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من أفراد القوات الأمنية.





وشددت الخارجية الكويتية فى بيان لها مساء اليوم الإثنين، على موقف دولة الكويت المبدئى والثابت المناهض للعنف والإرهاب معربة عن خالص تعازى ومواساة دولة الكويت لحكومة وشعب العراق الشقيق وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

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