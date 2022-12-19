العاهل الأردنى يبحث مع ولى العهد السعودى العلاقات المشتركة

جدة - نرمين السيد - وتناول الاتصال العلاقات الأخوية المتينة التى تربط الأردن والسعودية والشعبين الشقيقين، وآليات توسيع آفاق التعاون فى شتى القطاعات. كما تطرق الاتصال إلى عدد من المستجدات الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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