رئيس بيلاروسيا: نركز على تعزيز التعاون مع روسيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف لوكاشينكو فى مؤتمر صحفى مشترك بالعاصمة مينسك، مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه لا يمكن فصل روسيا عن بيلاروسيا، "تعرضنا فى عام 2020 لهجوم خارجى بهدف حرماننا من السيادة والاستقلال".

وتابع رئيس بيلاروسيا، أن العقوبات الغربية ضد بلدينا تتراجع، مؤكدًا أنها تسببت فى ضرر للدول التى فرضتها، على حد قوله، موضحًا أن بوتين كلف الحكومة الروسية بحل القضايا المعلقة بين البلدين بمختلف الجوانب، وناقشنا التعاون بين بلدينا فى المجال الصناعى.