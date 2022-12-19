النمسا ترحب بوضع سقف سعرى للغاز الروسى اعتبارا من 15 فبراير المقبل

جدة - نرمين السيد - رحبت ليانور جويسلر وزيرة الطاقة والمناخ بالاتفاق اليوم فى الاتحاد الأوروبى على وضع حد أقصى لأسعار الغاز فى ظل ظروف معينة، حيث اتفق وزراء الطاقة فى دول الاتحاد الأوروبى اليوم على إمكانية إجراء مثل هذا التدخل فى السوق حتى يمكن تفعيل الآلية اعتبارًا من 15 فبراير المقبل.





وأوضحت جويسلر -فى تصريحات لها اليوم- أنه إذا تم تشغيل هذه الآلية فسيتم تحديد السعر بحد أقصى 35 يورو لكل ميجاواط ساعة فوق السعر الدولى للغاز الطبيعى المسال، مشيرة الى أنه ليس سقفًا ثابتًا. ومن جانبها، وصفت موسكو سقف أسعار الغاز بأنه "غير مقبول" ويمثل انتهاكا لعملية التسعير فى السوق. يشار إلى أن ألمانيا وهولندا لاتزال تتخوفان من أن الغاز الطبيعى المسال لن يعد قادراً على الوصول إلى أوروبا إذا كان هناك سقف سعرى وقد تندلع الصراعات حول توزيع الغاز بين الدول الاعضاء فى الاتحاد الأوروبى.

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