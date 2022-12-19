لجنة هجوم الكابيتول: ترامب غير مؤهل لأى منصب رسمى

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 ديسمبر 2022 10:28 مساءً - أكدت لجنة هجوم الكابيتول، أن الرئيس الأمركيى السابق دونالد ترامب غير مؤهل لأي منصب رسمي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأضافت لجنة هجوم الكابيتول، سنقدم الأدلة على المتورطين في الهجوم على مبنى الكابيتول.

وتابعت لجنة هجوم الكابيتول، لم نر أي رئيس في الولايات المتحدة الأمريكية يمنع انتقال السلطة، موضحة أنه يجب أن هناك يكون محاسبة وتطبيق للقانون.

وقالت لجنة هجوم الكابيتول، لن نخيب آمال الشعب الأمريكي في تقديم الحقائق ونضع السياسة جانبا، مؤكدين عدم أهلية دونالد ترامب لتولي أي منصب رسمي.