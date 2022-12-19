المستشار الألمانى: سنظل بلدا صناعيا رغم سعينا للوصول إلى الحياد الكربونى

جدة - نرمين السيد - قال المستشار الاتحادى الألمانى أولاف شولتس، إن ألمانيا بلد صناعى وستبقى كذلك حتى لو كنا نفعل الآن كل ما فى وسعنا للوصول إلى الحياد الكربونى فى غضون 25 عامًا فقط، وستبقى رسالتنا دائمًا: نريد أن نفعل ذلك كدولة صناعية، بمنتجات جيدة وفعالة وملهمة.





وأضاف شولتس، فى كلمته اليوم الإثنين، خلال زيارة لأحد مصانع الدراجات النارية فى برلين، أن الدولة ستظل دولة صناعية ذات كفاءة عالية وتقدم منتجات حديثة يمكن بيعها فى جميع أنحاء العالم.

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