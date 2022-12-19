مراسل «القاهرة الإخبارية» يوضح تبعات تسقيف سعر الغاز على قارة أوروبا

جدة - نرمين السيد - قال سلامة عطا الله، مراسل «القاهرة الإخبارية»، إن الأوروبيين تمكنوا من التوصل لاتفاق بشأن وضع سقف لأسعار الغاز، يمكن تفعيله حال قفزت إلى 180 يورو لكل ميجاوات/ ساعة، وذلك بعد انقسامات شهدها الاتحاد الأوروبى على مدى الأيام القلية الماضية حول هذا الملف.





وأضاف «عطا الله»، خلال مداخلة على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن ألمانيا طالبت بتضمين بند يسمح للمفوضية الأوروبية بتعطيل هذه الآلية فى حال أثرت بأى شكل على إمدادات الغاز، مشيرا إلى أنه كانت هناك وجهتا نظر فى الاتحاد الأوروبى، تسعى الأولى لوضع سقف لأسعار الغاز، فيما يرى المعسكر الثانى بقيادة ألمانيا أن الأهم هو ضمان سلامة إمدادات الطاقة، دون النظر إلى مستويات الأسعار. وأضاف مراسل «القاهرة الإخبارية»، هذه الآلية مخصصة لحالات الطوارئ، وتستخدم فقط حال تجاوزت أسعار الغاز 180 يورو لكل ميجاوات/ ساعة، مشيرا إلى أن هذا القرار يظل محاولة من جانب الأوروبيين لعدم التعرض لأزمات تتعلق بإمدادات الطاقة وأسعارها، كما حدث فى أغسطس الماضى.

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