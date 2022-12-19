الانتخابات التونسية: إلغاء كلى لنتائج 3 مرشحين وجزئى لآخرين

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فاروق بوعسكر، مساء اليوم الاثنين، أن مجلس الهيئة قرر الإلغاء الكلى لنتائج ثلاثة مرشحين والإلغاء الجزئى لثلاثة آخرين بالانتخابات التشريعية، وذلك لارتكابهم عددا من المخالفات والجرائم الانتخابية الجسيمة، التى أثرت بشكل حاسم وجدى على شفافية الانتخابات فى هذه الدوائر.





وقال بوعسكر، فى مؤتمر صحفى للإعلان عن النتائج النهائية للجولة الأولى من انتخابات مجلس نواب الشعب، إن المرشحين الثلاثة الذين قررت الهيئة الإلغاء الكلى للأصوات الحاصلين عليها، هم: سليم حريقة المرشح عن دائرة "منزل بورقيبة – تينجة" ببنزرت والحاصل على 1890 صوتا، وعبد القادر بن زينب المرشح عن دائرة "سليمان" بنابل 2 والحاصل على 3250 صوتا.

وأضاف بوعسكر أن الهيئة قررت كذلك الإلغاء الكلى للأصوات المتحصل عليها المرشح سيف الدين الفهرى بدائرة "العمران الأعلى" تونس 2 وعددها 1160 صوتا، وذلك بسبب ارتكابه جريمة تدليس التزكيات، مشيرا إلى أن الهيئة قررت كذلك الإلغاء الكلى لجميع الأصوات بأحد مكاتب الاقتراع بسيدى بوسعيد عن دائرة مرسى قرطاج بالعاصمة.

وفيما يتعلق بالإلغاء الجزئى للأصوات، تابع بوعسكر أن الهيئة قررت إلغاء 23 صوتا للمرشح أحمد سعيدان عن دائرة "ماطر –أوتيك" بولاية بنزرت، وذلك بعد ثبوت ارتكابه عددا من المخالفات والجرائم الانتخابية، وبالتالى يصبح مجموع الأصوات المتحصل عليها 1385 صوتا.

كما قررت الهيئة إلغاء 71 صوتا للمرشح فتحى المشرقى بدائرة بنزرت الجنوبية، وذلك لثبوت ارتكابه جرائم انتخابية جسيمة، وبالتالى يصبح مجموع الأصوات التى تحصل عليها 661 صوتا.

وقررت الهيئة أيضا الإلغاء الجزئى لـ 178 صوتا من مجموع الأصوات التى حصل عليها المرشح شهيد العرابى عن دائرة "كسرى-الروحية" بولاية سليانة، ليصبح مجموع الأصوات 880 صوتا.