كندا تخطط لمصادرة أصول الملياردير الروسى رومان أبراموفيتش

جدة - نرمين السيد - قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلانى جولى، اليوم الإثنين، إن الحكومة الفيدرالية تخطط لاستهداف الطبقة الثرية المقربة من النظام الروسى، باستخدام قانون لمصادرة وتحويل الأصول التى يحتفظ بها الأشخاص الذين تمت معاقبتهم.





وقالت ميلانى جولى إن كندا ستحاول مصادرة 26 مليون دولار أمريكى من شركة مملوكة للملياردير الروسى رومان أبراموفيتش المقرب من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين والمالك السابق لنادى تشيلسى لكرة القدم فى إنجلترا. وذكر مكتب ميلانى جولى أنها ستنظر الآن فى تقديم طلب للمحكمة، لمصادرة هذه الأصول وتحويلها إلى إعادة إعمار أوكرانيا - وهى المرة الأولى التى يتم فيها استخدام القانون بهذه الطريقة، وكان البرلمان قد منح هذه الصلاحيات فى يونيو الماضى، ووجد استطلاع حديث للرأى أن الكنديين يؤيدون الفكرة على نطاق واسع. ويتوقع مكتب ميلانى جولى رفع القضية هذا الشهر، ويقول إن هذه ستكون المرة الأولى التى تنفذ فيها دولة من دول مجموعة السبع مثل هذا الإجراء.

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