الصين تسلم أول طائرة ركاب محلية الصنع إلى إندونيسيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 ديسمبر 2022 09:29 مساءً - سلّمت الصين، الأحد، أول طائرة ركاب مصنعة محلياً إلى شركة "ترانسنوسا" للطيران الإندونيسية، مشيرة إلى تسليم نحو 100 طائرة للعملاء.

وقالت شركة الطائرات التجارية الصينية المحدودة "كوماك"، إن الطائرة "أيه آر جيه 21"، بها 95 مقعداً جميعها من الدرجة الاقتصادية، وأنها مطلية من الخارج بالأزرق والأصفر والأخضر، ويصل مداها إلى 3700 كيلومتر، ويمكنها التحليق في مناطق جبال الألب والهضاب والتكيف مع الظروف المختلفة، وتعمل في نطاق أكثر من 300 طريق جوي ولنحو 100 مدينة، وتنقل أكثر من 5.6 مليون مسافر.