محلل سياسى لـ«القاهرة الإخبارية»: ترامب سينجح فى استقطاب معارضيه الجمهوريين

جدة - نرمين السيد - قال توفيق حميد، المحلل السياسى، إنه رغم المحاولات المستمرة من جانب قيادات الحزب الجمهورى إخفاء الخلافات الداخلية الواضحة، والتى أثّرت بشكل رئيسى على نتائج الحزب فى انتخابات التجديد النصفى، فإنه لا تزال ملامح الانقسام حول أداء الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب تطفو على سطح المشهد السياسى بالحزب.





وأضاف حميد، خلال لقاء له على شاشة "القاهرة الإخبارية"، من استويوهاتها فى واشنطن، أن تأثير الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب على الحزب الجمهورى كان إيجابيًا، لا سيما فى ظل ما يتمتع به من دعم كبير، وصل إلى 80 مليون متابع على حسابه فى "تويتر"، موضحًا أن الملفات الاقتصادية ترجح بشكل كبير كفة الجمهوريين على حساب الديمقراطيين، إلا أن بعض الآراء الخاصة بملفات الحريات، وبالأخص موضوع الإجهاض، شكَلت أزمة واضحة فى طريق الجمهوريين للسيطرة على الكونجرس. ولفت المحلل السياسى، إلى أن هناك انقسامًا واضحًا حول أداء ترامب خلال توليه قيادة البيت الأبيض، وذلك على الرغم من نجاحاته الواضحة على مستوى الملفات الاقتصادية، متوقعًا نجاح ترامب فى استقطاب الفئات المعارضة له داخل الحزب الجمهورى.

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