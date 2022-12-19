المغرب وموريتانيا يبحثان تعزيز التعاون البرلمانى

جدة - نرمين السيد - أجرى رئيس مجلس النواب المغربى راشيد الطالبى العلمى، اليوم الاثنين، بمقر المجلس بالرباط، مباحثات مع الشيخ أحمد بايه رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية، الذى يقوم بزيارة رسمية للمغرب على رأس وفد برلمانى رفيع المستوى.





وأفاد بيان لمجلس النواب المغربى بأنه خلال هذا اللقاء، أشاد الجانبان بالعلاقات التاريخية المتميزة التى تجمع البلدين، واتفقا على إعطاء دفعة جديدة للعلاقات بين المؤسستين التشريعيتين، والعمل على تأسيس منتدى برلمانى مغربى-موريتانى وتكثيف التشاور والتنسيق فى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد العلمى، خلال اللقاء، أهمية العلاقات بين البلدين، والتى تشهد طفرة نوعية بقيادة الملك محمد السادس والرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزوانى.

وأضاف البيان، أنه خلال اللقاء استعرض رئيس مجلس النواب المغربى عددًا من مجالات التعاون البرلمانى بين مجلس النواب والجمعية الوطنية الموريتانية، مشيرًا إلى أهمية تبادل التجارب والخبرات فى مجال التحول الرقمى وإدارة الأرشيف والعمل التشريعى والبرلمان المنفتح، وأشاد بالعلاقات البرلمانية المتميزة بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين.

من جهته، أوضح الشيخ أحمد بايه، رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية، أن زيارته الحالية على رأس وفد برلمانى كبير للمغرب تهدف إلى تعزيز العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين وبين البلدين بصفة عامة، وقال: علاقاتنا هى أصلاً جيدة، ونطمح لبناء شراكات فى مصلحة البلدين.

وأكد الشيخ أحمد بايه، على الآفاق الواعدة للتعاون بين البلدين على الصعيدين الاقتصادى والفلاحى، مشيرًا إلى توفر فرص هائلة للاستثمار، مبرزًا أهمية تظافر الجهود والاستفادة من تجارب وخبرات كلا البلدين.