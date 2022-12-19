باحث: بايدن يسعى لحسم ملفاته الشائكة قبل سيطرة الجمهوريين على الكونجرس

جدة - نرمين السيد - قال إدموند غريب، الباحث فى الشؤون الأمريكية، إنه لا يزال المشهد السياسى بالولايات المتحدة الأمريكية، يحاول استيعاب نتائج التجديد النصفى، والتى انتهت بسيطرة ضئيلة للجمهوريين على مجلس النواب، على عكس المؤشرات التى كانت تتوقع سيطرة حمراء كبيرة على غرفتى الكونجرس الأمريكى.





وأضاف «غريب»، خلال لقاء على شاشة «القاهرة الإخبارية»، من استويوهاتها فى واشنطن، أن الخلافات السياسية التى شهدها الحزب الجمهورى حالت دون تحقيقه الأغلبية الساحقة فى مجلس النواب، متوقعًا أن يستمر هذا الصراع الداخلى مستقبلًا. وأوضح أن الرئيس الأمريكى جو بايدن يسعى فى الوقت الحالى لتحقيق تقدم فى بعض الملفات، مثل الموازنة العسكرية والدعم الأمريكى لأوكرانيا، وذلك قبل أن يبدأ الجمهوريون فى يناير المقبل ممارسة سيطرتهم التى حققوها بمجلس النواب من خلال الانتخابات النصفية. وأشار الباحث فى الشؤون الأمريكية إلى أن بايدن يسعى أيضًا لمكافحة التضخم من خلال بعض القرارات التى اتخذتها إدارته أخيرًا، وعلى رأسها تخصيص دعم مالى للشركات الأمريكية العاملة فى بعض المجالات الصناعية والتقنية، فضلًا عن إعفائها من الضرائب، وهو الأمر الذى أثار استياء أوروبى واسع خلال الفترة الأخيرة.

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