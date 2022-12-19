البريطانيون يعودون إلى عصر الحطب (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - لجأ البريطانيون إلى مواقد "الحطب" أو الخشب لمواجهة الارتفاع الجنونى فى أسعار الكهرباء، وتكلفة المعيشة التى أرهقت كاهلهم، تزامنا مع موجة ثلوج شرسة تجتاح أوروبا وأجزاء من العالم.





ويتناول الإنفوجراف التالى معاناة البريطانيين من أزمة الطاقة:- وحذرت الهيئة المنظمة للطاقة فى بريطانيا، من حدوث أزمة بسبب نقص الامدادات من جراء الحرب الدائرة فى أوكرانيا، وهو أمر يخشى الجميع أن يؤدى إلى انقطاع الكهرباء والغاز وتعرض البريطانيين للبرد والظلام.

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