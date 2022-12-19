برى يبحث تحضيرات إعلان بيروت عاصمة الإعلام العربى لعام 2023

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقائهما، اليوم الاثنين، بمقر رئاسة مجلس النواب اللبنانى بعين التينة فى العاصمة بيروت. وأكد المكارى، فى تصريحات عقب اللقاء، أن الاجتماع شمل استعراض الأوضاع العامة والمستجدات السياسية وشئونًا إعلامية. وعن الشأن السياسى، قال المكارى إن اللقاء تناول شئون البلد وشؤون الرئاسة لمعرفة كيفية التعاون من أجل انتخاب رئيس للجمهورية وإنقاذ البلد، معتبرًا أن "البلد ليس بخير"، مشيرًا إلى أن السياسة سوف تأخذ إجازة لأسبوعين على أن تعود الأمور للانطلاق تدريجيا بعد رأس السنة.

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