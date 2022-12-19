الكويت: مستعدون للتعاون مع العراق لتحقيق المصالح المشتركة للطرفين

جدة - نرمين السيد - قال مدير الإدارة العامة لأمن الحدود البرية الكويتية اللواء مجبل الرشيدى، إن بلاده مستعده للتعاون فى شتى المجالات مع جمهورية العراق فى سبيل تحقيق المصالح المشتركة للطرفين، مثمنا حرص العراق على وضع جميع التسهيلات والتعاون من أجل الأمن المشترك.





ونوه مدير الإدارة العامة لأمن الحدود البرية الكويتية اللواء مجبل الرشيدى -وفقا لوكالة الأنباء الكويتية مساء اليوم الاثنين- إلى أنه خلال لقائه مع مدير مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية العراقية العميد أحمد صالح، تم بحث سبل التعاون بين الطرفين لتحقيق الأمن المشترك، مؤكدا الدور الكبير الذى قطعه العراق فى المنطقة عبر محاربة الخروج عن القانون بكل أشكاله. بدوره، أعرب مدير مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية العراقية العميد أحمد صالح، عن تثمينه للتعاون المثمر والشراكة بين البلدين فيما يخص التنسيق الأمنى المشترك والقضايا الثنائية بين وزارة الداخلية العراقية والكويتية بما يخدم مصلحة الشعبين. كان وفد أمنى كويتى برئاسة المدير العام للادارة العامة لأمن الحدود البرية الكويتية قد بحث مع وزير الداخلية العراقى عبدالأمير الشمرى مساء أمس الأحد، عددا من الملفات المشتركة وفى مقدمتها مكافحة المخدرات وضبط الحدود.

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