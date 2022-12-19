لوكاشينكو: آمل أن ينصت الغرب إلى صوت العقل حتى يمكننا استئناف الحوار

وقال الرئيس البيلاروسى، فى إشارة إلى نظيره الروسى فلاديمير بوتين أثناء اجتماعهما، "كما أقول كثيرا أنا والرئيس بوتين، منفتحتان للحوار مع الدول الأخرى، بما فيها الدول الأوروبية"، مُعربًا عن أمله فى أن تنصت هذه الدول قريبا إلى صوت العقل، من أجل إجراء مناقشات بناءة بشأن قضايا الأمن ومستقبل النظام العالمى الجديد.
وأشار لوكاشينكو إلى أن الدفاع عن الديمقراطية والتقدم من خلال فرض القيود واستعراض القوة العسكرية ضد روسيا لم يعد يثير إعجاب الناخبين المحليين فى الدول الغربية، الذين شعروا بمدى أوجه القصور السياسى فى بلدانهم.
وأوضح أنه دائما ما يلتقى مع بوتين بشل منتظم لمناقشة جميع أنواع القضايا، لكن التركيز فى الآونة الأخيرة كان على الدفاع والأمن.
يشار إلى أن بوتين يزور حاليًا العاصمة البيلاروسية مينسك فى أول زيارة له منذ يونيو 2019.
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