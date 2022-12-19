إصابات خطرة على متن طائرة أمريكية
إصيب 36 راكبا من بينهم 11 بجروح خطيرة بعد أن تعرضت طائرة متجهة إلى ولاية هاواي الاميركية إلى اهتزازات شديدة.
واوضحت خدمات الطوارئ الطبية في هونولولو بولاية هاواي الأمريكية الليلة الماضية، أن الاهتزازات الشديدة ضربت الطائرة بعدما أصبحت على مسافة نحو 30 دقيقة خارج هونولولو عاصمة ولاية هاواي.
تعامل المسعفون مع إصابات 36 راكبا، تطلب الأمر نقل 20 منهم إلى المستشفى لتلقي المزيد من العلاج الطبي، حيث تم نقل 11 شخصا إلى المستشفى في حالة خطيرة، وتسعة آخرين في حالة مستقرة، حيث تضمنت الإصابات جروح خطيرة في الرأس وتمزقات وكدمات وحالات فقدان للوعي.
وصرحت راكبة، تدعى كايلي رييس، بأن والدتها كانت قد جلست لتوها عندما ضرب الاهتزاز الطائرة، وحيث أنها لم تكن قد ربطت حزام الأمان بعد، فقد طارت إلى أعلى وارتطمت بالسقف.
من جانبها، قالت خطوط هاواي الجوية في بيان إن 13 راكبا وثلاثة من أفراد الطاقم نقلوا إلى مستشفيات المنطقة لتلقي مزيد من الرعاية.
وأضافت شركة الطيران أن الطائرة كانت تقل 278 راكبا وعشرة من أفراد الطاقم وهبطت بسلام في هونولولو حوالي الساعة 10:50 صباحا بالتوقيت المحلي.وكالات
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