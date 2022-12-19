نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر مكتب ميقاتي يعلن أن المعلومات بشأن تدخله في ملف يخص الممثلة ستيفاني صليبا "غير صحيحة" على موقعنا والان مع التفاصيل
صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 19 ديسمبر 2022 09:09 مساءً - دوت الخليج :- أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، أن المعلومات عن تدخله في ملف يخص الممثلة ستيفاني صليبا، غير صحيح على الإطلاق، وأنه اقتضى التوضيح".
وكانت صحيفة "الأخبار" قد أفادت بأن "النائبة العامة الاستئنافيّة في جبل لبنان القاضية غادة عون، أصدرت مذكّرة بحث وتحرّ بحقّ الممثّلة ستيفاني صليبا، بناءً على التّحقيقات اللّبنانيّة والأوروبيّة الّتي تجري في ملف اختلاس وتبيض وسرقة أموال المتّهم فيه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة؛ وتمّ تعميم المذكّرة على الأجهزة الأمنية".
وعلمت "الأخبار" أن "تدخلات سياسيّة على مستوى رفيع، وخصوصا من قبل ميقاتي، حالت دون توقيف صليبا لدى وصولها اليوم إلى مطار بيروت الدولي".
المصدر: ار تي + "النشرة"
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مكتب ميقاتي يعلن أن المعلومات بشأن تدخله في ملف يخص الممثلة ستيفاني صليبا "غير صحيحة" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.