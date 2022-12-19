نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر مكتب ميقاتي يعلن أن المعلومات بشأن تدخله في ملف يخص الممثلة ستيفاني صليبا "غير صحيحة" على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 19 ديسمبر 2022 09:09 مساءً - دوت الخليج :- أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، أن المعلومات عن تدخله في ملف يخص الممثلة ستيفاني صليبا، غير صحيح على الإطلاق، وأنه اقتضى التوضيح".

وكانت صحيفة "الأخبار" قد أفادت بأن "النائبة العامة الاستئنافيّة في جبل لبنان القاضية غادة عون، أصدرت مذكّرة بحث وتحرّ بحقّ الممثّلة ستيفاني صليبا، بناءً على التّحقيقات اللّبنانيّة والأوروبيّة الّتي تجري في ملف اختلاس وتبيض وسرقة أموال المتّهم فيه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة؛ وتمّ تعميم المذكّرة على الأجهزة الأمنية".

وعلمت "الأخبار" أن "تدخلات سياسيّة على مستوى رفيع، وخصوصا من قبل ميقاتي، حالت دون توقيف صليبا لدى وصولها اليوم إلى مطار بيروت الدولي".

المصدر: ار تي + "النشرة"