وزير خارجية روسيا يلتقى بنظيره البيلاروسى لأول مرة فى مينسك

جدة - نرمين السيد - أعلنت الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف توجه إلى وزارة الخارجية البيلاروسية للاجتماع بنظيره البيلاروسى سيرجى ألينك، فى محادثات هى الأولى من نوعها منذ تولى ألينك مهام منصبه الجديد.





وذكرت الوزارة، فى بيان أوردته وكالة أنباء تاس الروسية، إن سيرجى لافروف وصل إلى مقر وزارة الخارجية البيلاروسية حيث التقى وزير الخارجية سيرجى ألينك.

يُشارإلى أن ذلك الاجتماع الأول بين لافروف وألينك، الذى تم تعيينه وزيرا للخارجية البيلاروسية فى 13 ديسمبر الجارى بعد وفاة فلاديمير ماكى.

يُذكر أنه فى 14 ديسمبر، أجرى لافروف وألينيك أول محادثة هاتفية بينهما، أكدا خلالها استعدادهما لمواصلة التعاون الوثيق بين الوزارتين ومناقشة القضايا الإقليمية الملحة خلال المحادثات المقبلة بينهما.

ويزور الرئيس الروسى فلاديمبر بوتين حاليًا العاصمة البيلاروسية مينسك فى أول زيارة له إلى بيلاروسيا منذ يونيو 2019.