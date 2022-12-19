رئيس هيئة الانتخابات التونسية: 11.22% نسبة المشاركة فى الانتخابات التشريعية

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فاروق بوعسكر، مساء اليوم الاثنين، أن العدد النهائى لمن صوتوا فى الانتخابات التشريعية وصل إلى مليون و25 ألفا و418 ناخبا، بنسبة 11.22% من عدد الناخبين البالغ عددهم 9 ملايين.





جدير بالذكر أن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فى تونس، فاروق بوعسكر، أكد أهمية ضمان حرية التعبير واحترام مبدأ المساواة بين جميع المرشحين للانتخابات التشريعية فى الوصول إلى كل وسائل الإعلام السمعى والبصرى العامة والخاصة، وفقا للشروط والقواعد التى ينظمها القانون.

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