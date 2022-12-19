العالم اليوم - ملكي وشعبي.. المغرب يكشف خطته لاستقبال أسود الأطلس

انتم الان تتابعون خبر ملكي وشعبي.. المغرب يكشف خطته لاستقبال أسود الأطلس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 19 ديسمبر 2022 07:21 مساءً - من المنتظر أن يحظى المنتخب المغربي، يوم غد الثلاثاء، باستقبال شعبي ورسمي في العاصمة الرباط، بعد الإنجاز التاريخي، الذي حققه في منافسات كأس العالم 2022.

وذكر بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه "أنه بتعليمات ملكية، سيخصص للمنتخب الوطني لكرة القدم، يوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022، استقبال في مستوى المسار المتألق الذي حققه خلال نهائيات كأس العالم بقطر 2022".

وأضاف: "سيحظى الفريق الوطني باستقبال شعبي وجماهيري كبير، منذ وصوله إلى مطار الرباط- سلا، حوالي الساعة الخامسة مساء، مرورا بشارع الحسن الثاني وساحة 16 نونبر وساحة شالة وساحة الملك حسين ثم شارع محمد الخامس وساحة البريد وساحة محمد الخامس وساحة 11 يناير وشارع مولاي الحسن وباب السفراء".

وأشار البلاغ إلى أن أعضاء المنتخب سيحظون، عقب ذلك، باستقبال ملكي في القصر وذلك "احتفاء وتقديرا بهذا الإنجاز التاريخي العظيم".

وكان "أسود الأطلس" حققوا إنجازا تاريخيا، بعد أن أصبحوا أول منتخب عربي وإفريقي يبلغ نصف نهائي المونديال.

وقدم المنتخب المغربي أداء دفاعيا قويا أسهم بشكل كبير في تخطي العديد من المنافسين الذين يملكون نخبة من أشهر المهاجمين في العالم، على رأسهم كريستيانو رونالدو مهاجم منتخب البرتغال.