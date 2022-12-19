العالم اليوم - المفوضية الأوروبية تمنح موافقتها لعلاج ورم نادر في الدم

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 19 ديسمبر 2022 07:21 مساءً - منحت المفوضية الأوروبية ضوءها الأخضر لتسويق علاج "إيبفالو" الجديد للمرضى الذين يعانون ورما خبيثا نادرا في الدم، حسب ما أعلن في بيان المختبر الفرنسي "بيار فابر"، الذي سيتولى تسويق الدواء.

وعلاج "إيبفالو" مخصص للمرضى الذين يعانون "LPT EBV +" ، وهو ورم خبيث يطال الدم وقد يتسبب في وفاة المريض الذي قد يصاب به بعد عملية زرع.

وتشكل خطوة المفوضية الأوروبية هذه أول موافقة عالمية على علاج مناعي للخلايا اللمفاوية التائية (الخلايا الأساسية للجهاز المناعي) باستخدام خلايا من أحد المتبرعين، بحسب بيار فابر.

وستتولى مختبرات بيار فابر إدارة أنشطة التسويق والتوزيع في أوروبا لهذا العلاج الذي طوره المختبر الأميركي "أتارا بايوثيرابوتيكس".

ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي لـ"أتارا بايوثيرابوتيكس" باسكال توشون، قوله إنّ هذا القرار "يمثل تقدماً طبياً مهماً للمرضى الذين لديهم احتياجات طبية كبيرة لم تجر تلبيتها".