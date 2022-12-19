الخارجية الفرنسية: باريس ترسل إشعارا رسميا بالانسحاب من معاهة ميثاق الطاقة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 ديسمبر 2022 06:29 مساءً - قالت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الاثنين، إن باريس أرسلت إشعارا رسميا بانسحابها من معاهدة ميثاق الطاقة، حسبما نقلت صحيفة "لوموند" الفرنسية.

وفي أواخر أكتوبر، قال الرئيس إيمانويل ماكرون إن فرنسا تعتزم الانسحاب من المعاهدة لضمان الانتقال السلس إلى الطاقة الخضراء، وتحقيق بعض الأهداف قصيرة المدى بما في ذلك خفض أسعار الطاقة.

وبحسب الصحيفة، أكدت فرنسا القرار الذي أعلنه ماكرون وأخطرت الموقعين الآخرين بالانسحاب الذي سيدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2024.

أشارت "لوموند" إلى أن الدولة المنسحبة من معاهدة ميثاق الطاقة يجب أن تستمر في الوفاء بالتزاماتها لمدة 20 عاما بعد انسحابها، وهو ما يعني بالنسبة لفرنسا الامتثال المستمر حتى عام 2044. تغطي معاهدة ميثاق الطاقة، الموقعة في عام 1994 في لشبونة، جوانب مختلفة من التعاون الدولي في مجال الطاقة.