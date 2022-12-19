مراسل «القاهرة الإخبارية»: هناك توجه بخفض سعر سقف الغاز فى دول أوروبا

جدة - نرمين السيد - قال سلامة عطا الله، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بروكسل، إن هناك توجه بخفض سعر سقف الغاز فى دول الاتحاد الأوروبى، كما أن المفوضية الأوروبية اقترحت فى وقت سابق بأن يكون سقف سعر الغاز 275 يورو للميجاوات فى الساعة، إلا أن المقترح قوبل بالكثير من الانتقادات، واتهم وزراء الطاقة المفوضية بأنها تنحاز إلى الموقف الألمانى.





وأوضح سلامة، خلال رسالة له على الهواء، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن سفراء الدول الأوروبية وزعٌت عليهم، أمس، مسودة تضمنت مقترحًا جديدًا بشأن سعر الغاز هو "188 يورو"، وتفعيل هذه الآلية إذا استمرت لمدة 3 أيام متواصلة. وذكر مراسل "القاهرة الإخبارية" أن هناك دول متشككة منذ بداية تحديد سقف للغاز على رأسها ألمانيا، والتى وصفت التدخل فى تحديد السعر بأنه سيسبب خللًا ويُسهم فى تنفير المنتجين والموردين، وأنه يذهب إلى أسواق آسيوية، مؤكدًا أنها تخشى على صناعتها. وتوقع خبراء فشل التوصل إلى وضع سقف لسعر الغاز الروسى، وأكد أن تسقيف البترول والغاز لا يخضع لمفاوضات داخلية، كما أن هناك عقبات تواجه دول الاتحاد الأوروبى خصوصًا بعد استهداف خطى الغاز "نورد ستريم 1 و2".

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