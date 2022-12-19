استشهاد 3 من مرتبات الأمن العام بعد مداهمة مشتبه به بقتل الشهيد الدلابيح

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 19 ديسمبر 2022 06:09 مساءً - دوت الخليج :- نعت مديرية الأمن العام، اليوم الإثنين، استشهاد ثلاثة من مرتباته وإصابة خمسة آخرين خلال مداهمة مشتبه به بمقتل الشهيد الدلابيح صباح اليوم. وبينت المديرية أنه تم قتل المشتبه به (من حملة الفكر التكفيري) وضبط ثمانية أشخاص آخرين والتحقيقات جارية. التفاصيل لاحقا…

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