أستاذ اقتصاد سياسى: تخريب نوردستريم يمنع أوروبا من تحديد سقف سعر الغاز

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أحمد ياسين، أستاذ الاقتصاد السياسى، إن أهم العقبات التى تواجه أوروبا فى التوصل إلى تحديد سقف لسعر الغاز، هو أن قطاع الطاقة فقد عامل الأمان بعد الأعمال التخريبية التى استهدفت خطى "نوردستريم1 و2"، حيث أن الغاز الروسى كان يعبر خلالهما بتكلفة رخيصة.





وأوضح ياسين، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن القارة الأوروبية الآن تعتمد على الغاز المسال غير القادر على منح أى درجة من الآمان والاستقرار للقارة العجوز، بسبب تذبذب أسعاره، لذلك من الصعب التوصل إلى سقف لأن أسعار الغاز على المدى البعيد تأخذ مسارا تصاعديا. وأشار إلى أن التقرير الصادر من الوكالة الدولية، أكد أن الأسواق الأوروبية ستفتقر لـ30 مليار متر مكعب من الغاز مع بداية العام المقبل، وأن كل الجهود التى بذلت ذهبت هباء، موضحا أن التقرير كشف بأن الدول الأوروبية تدفع الآن ما يزيد عن 5 أضعاف، ما كانت تدفعه للغاز الطبيعى الروسى، فضلا عن الاختلافات الجذرية فى الاقتصاد بين دول أوروبا.

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