ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار صهريج وقود كابول إلى 31 شخصا

جدة - نرمين السيد - وقال شرفات زمان عمار، المتحدث باسم وزارة الصحة العامة الأفغانية، إن حصيلة الوفيات وصلت الآن إلى 31 حالة، وفاة فضلا عن 37 حالة إصابة، بحسب وكالة أنباء "خامه برس" الأفغانية.
وقدم الرئيس الأفغانى السابق حامد كرزاى تعازيه لأسر ضحايا الانفجار، وكتب على حسابه على موقع تويتر: "أتقدم بأحر التعازى لأسر ضحايا هذا الحادث المأساوى وأدعو الله للشفاء العاجل للمصابين".
ووقع الانفجار فى نفق "سالانج"، الذى يقع على بعد 80 ميلا تقريبا من شمال كابول، الذى يعد حلقة وصل رئيسية بين شمال وجنوب أفغانستان، بعد اشتعال النيران فى شاحنة وقود انقلبت داخل النفق، وسرعان ما انتشرت النيران فى المركبات الأخرى داخل النفق.
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