لأنها من طرف واحد..خبير اقتصادى: يتوقع فشل مفاوضات تحديد سقف أسعار الغاز

جدة - نرمين السيد - توقع الدكتور عبدالرحمن عيّة، الخبير الاقتصادى الجزائرى، فشل وزراء طاقة الاتحاد الأوروبى فى التوصل إلى اتفاق لتحديد سقف لسعر الغاز الروسى، لأن تسقيف البترول والغاز لا يخضع لمفاوضات داخلية من طرف واحد، موضحًا أن الطاقات المرتبطة بـ"الغاز" لديها منتج ومستهلك تخضع للعرض والطلب بناءً على أساس اقتصادى ومستويات النمو والتغيرات الجيوسياسية الحالية.





وأضاف عية، خلال مداخلة له على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه ليس من المنطق أن تجتمع دول الاتحاد الأوروبى لتحديد سقف للغاز، لكن الدخول فى مفاوضات مع روسيا، وطالب دول أوروبا بضرورة تركيز البحث عن حلول دبلوماسية بدلًا عن تحديد سقف للغاز، والابتعاد عن فكرة كل طرفٍ يغرّدْ فى سربه، وذكر أن جميع الدول الأوروبية لا تستطيع أن تؤمن نفسها من البترول والغاز. بعد شهور من محاولات الاتحاد الأوروبى، التوصل إلى اتفاق بشأن وضع حد أقصى لسعر بيع الغاز الروسى، يجتمع وزراء الطاقة بالتكتل الأوروبى فى بروكسل، للاتفاق على تحديد سقف لأسعار الغاز.

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