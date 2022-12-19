العالم اليوم - بنزيما يعلن اعتزال اللعب دوليا.. هذا ما قاله

انتم الان تتابعون خبر بنزيما يعلن اعتزال اللعب دوليا.. هذا ما قاله من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 19 ديسمبر 2022 05:20 مساءً - أعلن النجم الفرنسي كريم بنزيما، يوم الاثنين، اعتزاله اللعب الدولي، وذلك غداة خسارة فرنسا في نهائي كأس العالم أمام الأرجنتين.

وغرد نجم ريال مدريد، قائلا: "لقد بذلت الجهد وارتكبت أخطاء حتى وصلت إلى ما أنا عليه اليوم وأنا فخور بذلك!(...) كتبت قصتي.. وقصتنا (مع المنتخب) انتهت"".

وغاب بنزيما (35 عاما) عن منتخب بلاده في نهائيات قطر بسبب الإصابة، وأثيرت تقارير حول خلافه مع المدرب ديدييه ديشامب لعدم ضمه في النهائي رغم تعافيه.