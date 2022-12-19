وفاة المهندس ليث شبيلات

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 19 ديسمبر 2022 05:07 مساءً - دوت الخليج :- توفي مساء اليوم الأحد، المهندس ليث شبيلات عن عمر ناهز 80 عاما إثر جلطة قلبية .

وشبيلات من مواليد عمان العام 1942، وكان عضوا في مجلس النواب لدورتين.