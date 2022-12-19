نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر شبيلات عانى من آلام في الصدر قبل يوم من وفاته على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 19 ديسمبر 2022 05:07 مساءً - دوت الخليج :- كشفت معلومات متداولة أن الراحل ليث شبيلات كان يشكو من الم في الصدر منذ امس السبت وانه ذهب الى احدى الصيدليات في مرج الحمام واشترى علبة دواء وغادر رغم تلقيه نصيحة من الصيدلاني بأن يذهب لإجراء فحوصات . وتقول المعلومات انه توفي صباح الاحد بعد استمرار الآلام ويبدو انه لم يتابعها رغم اعترافه بأنه يعاني من ضيق شديد منذ يوم سبق يوم وفاته . وقد رحل الشبيلات عن عمر 80 عاما ويعتبر اشهر شخصية نقابية ونيابية معارضة .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شبيلات عانى من آلام في الصدر قبل يوم من وفاته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.