خبير اقتصادى: الجزائر لا تملك فائض كهرباء للتصدير إلى أوروبا

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور فارس مسدور، الخبير الاقتصادى، إن الجزائر أعلنت أنها تدرس تصدير فائض إنتاجها من الكهرباء إلى القارة الأوروبية، لافتًا إلى أن هذا المشروع يحتاج إلى هياكل قاعدية، خاصة وأن الجزائر لم تصل إلى الإشباع الكامل فى مجال الكهرباء حتى الآن.





وأضاف الدكتور فارس مسدور الخبير، فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يمكن للجزائر تسخير مشروع الطاقة الشمسية بغية تزويد أوروبا بحاجتها من الطاقة، وذلك عن طريق التعاون مع الاتحاد الأوروبى بمشروع كبير. وأشار مسدور، إلى أنه كان هناك مشروع بين الجزائر وألمانيا يهدف إلى توفير الطاقة إلى أوروبا، ولكن لم يتم تنفيذه على أرض الواقع، موضحًا أن هذا المشروع كان يمكن أن يساعد أوروبا فى الأزمة التى تعيشها الآن

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