محلل سياسى: مصالح أوروبية أمريكية وراء استمرار دعم بريطانيا لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - يرى المحلل السياسى حميد الشجنى، أن موقف بريطانيا ثابت تجاه كييف، منذ إندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وحتى الآن، حيث قدمت بريطانيا نحو 7.5 مليار دولار كمساعدات عسكرية إلى الجانب الأوكرانى، بخلاف المساعدة اللوجيستية





وقال حميد الشجنى، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، إن بريطانيا هى ثانى أكبر دولة فى العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، من حيث المساعدات المقدمة لأوكرانيا، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا ملتزمتان بمساعدة أوكرانيا، ليس فقط لمواجهة التهديدات الموجهه للديمقراطية كما يقال، ولكن بغرض الحفاظ على نشاط الشركات الاستثمارية الكبيرة للدولتين داخل أوكرانيا.

وأشار المحلل السياسى، إلى أنه منذ حرب العراق، تعد بريطانيا جزءًا من القرار الأمريكى وسياستها متسقة مع الولايات المتحدة، موضحًا أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى كان بالاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، حتى يكون هناك تنافس بين الأوروبيين والبريطانيين داخل أوروبا، من أجل تنفيذ السياسات الأمريكية بالمنطقة.

وأضاف أنه بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، تحاول إقناع أوروبا أنها لا زالت ممسكة بزمام المبادرة الأمنية الأوروبية، مشددًا على أن الأزمة البريطانية الداخلية كبيرة.

وأشار المحلل السياسى فى تصريحاته لـ"القاهرة الإخبارية"، إلى المطالبات برفع الأجور بخلاف الإضرابات التى تضرب البلاد، وبالتالى دعم أوكرانيا سيدر على بريطانيا أموالًا ضخمة حال انتهاء الحرب، وبالتالى فإن الدعم البريطانى لأوكرانيا ليس دون مقابل، على حد وصفه.