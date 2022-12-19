روسيا: السياسة الأمريكية تضع موسكو وواشنطن على شفا صدام مباشر

قالت زاخاروفا: "بعد الفشل الأمريكى الذريع فى أفغانستان، تنخرط الولايات المتحدة أكثر فى صراع جديد، وهذا لا يتجلى فقط بدعم نظام النازيين الجدد فى كييف بالتمويل والتسليح، بل وأيضا بزيادة الوجود العسكرى على الأرض".
وتابعت بأن "هذا أمر خطير وسياسة خالية من بعد النظر، تضع الولايات المتحدة وروسيا على شفا صدام مباشر. ونطالب إدارة الرئيس جو بايدن بتقييم الوضع بعقلانية، وتجنب الدخول فى دوامة التصعيد الخطير".
وأشارت زاخاروفا إلى أن ما يجرى، "نتيجة طبيعية لرغبة الولايات المتحدة بالحفاظ على هيمنتها بشتى الوسائل، متجاهلة الحقائق الجيوسياسية الجديدة، فضلاً عن الغطرسة، وعدم الاستعداد لإجراء حوار جاد حول الضمانات الأمنية لروسيا".
وأعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية عن أملها بأن يُسمع صوت موسكو فى واشنطن، لافتة فى الوقت ذاته، إلى انعدام ما يدعو للتفاؤل حتى الآن، بهذا الشأن.
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