الإمارات تدين الهجوم الإرهابى فى العراق

جدة - نرمين السيد - وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإماراتية فى بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" رفض الإمارات الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التى تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية، معربة عن تضامنها مع كافة الإجراءات التى يتخذها العراق لحماية سيادته وأمنه واستقراره، ووقوفها إلى جانبه فى مواجهة الإرهاب، مؤكدة حرص دولة الإمارات على استتباب الأمن والاستقرار فيه.
وعبّرت وزارة الخارجية والتعاون الدولى عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب العراق، ولأهالى وذوى ضحايا هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
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