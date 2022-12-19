مستوطنون يقتحمون الأقصى والمسجد الإبراهيمى

جدة - نرمين السيد - اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، والمسجد الإبراهيمى احتفالا بعيد الأنوار اليهودى، فى وقت فرضت فيه سلطات الاحتلال قيودا على الفلسطينيين لدخول الأقصى وحرمتهم تماما من دخول المسجد الإبراهيمى المقسم زمانيا ومكانيا.





وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، أن 130 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال، فى ثانى أيام عيد "الأنوار".

وتلقى المقتحمون شروحات عن "الهيكل"، وأدى بعضهم طقوسًا تلمودية فى الجهة الشرقية، وسبق اقتحامات المستوطنين، اقتحام قوات كبيرة من شرطة الاحتلال ساحات المسجد لتأمين وحراسة مسار الاقتحامات.

وانتشرت قوات الاحتلال بكثافة داخل القدس القديمة، منذ ساعات الفجر الأولى، ومنعت الأهالى من دخول المسجد الأقصى لأداء صلاة الفجر فى رحابه، تمهيدا لتأمين اقتحامات المستوطنين، كما نشرت الحواجز العسكرية فى السوق وعلى الطرقات المؤدية لأبواب الأقصى.

وكانت جماعات يهودية على رأسها السياسى والمستوطن المتطرف "ابن جفير"، دعت لاقتحامات غير مسبوقة للمسجد الأقصى بمناسبة عيد "الأنوار" اليهودى، الذى بدأ أمس الأحد، ويستمر حتى السادس والعشرين من الشهر الجارى.

ويتعرض الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، ضمن محاولات الاحتلال لتقسيمه زمانيًا ومكانيًا، فيما تتصاعد وتيرة الاقتحامات خلال الأعياد اليهودية، وتتخللها اعتداءات على المصلين والمرابطين وإبعادات عن المسجد.

وفى الخليل، اقتحم مستوطنون إسرائيليون، المسجد الإبراهيمى الشريف وسط المدينة الخليل، وأوقدوا شمعدانا داخل أروقته.

وقال مدير أوقاف الخليل نضال الجعبرى، فى تصريح صحفي، إن قوات الاحتلال تواصل عمليات الحفر وتغيير معالم المسجد التاريخية خارجه، بتركيب مصعد كهربائى، لتسهيل اقتحامات المستوطنين، عدا عن منع رفع الأذان فيه عشرات الأوقات خلال الشهر الواحد.