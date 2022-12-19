الجرائم الإلكترونية: رصد خطابات الكراهية والفيديوهات التحريضية على مواقع التواصل

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 19 ديسمبر 2022 04:12 مساءً - دوت الخليج :- أكد رئيس فرع مكافحة الجرائم في وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية بمديرية الأمن العام الرائد مصعب الرحاحلة، استمرار متابعة كل ما ينشر من خطاب كراهية وأخبار كاذبة وفيديوهات مفبركة على مواقع التواصل الاجتماعي واحالة مرتكبي هذه الأفعال إلى القضاء.

واشار الرحاحلة في حديثه لإذاعة الأمن العام الأحد، أنه تم رصد العديد من الفيديوهات القديمة ومصدرها من خارج الأردن حيث تم نشرها على أساس أنها حديثه، بالإصافة إلى العديد من الفيديوهات لاحداث قديمة بهدف إثارة الفوضى والتحريض ونشر الفتن.

وبين رئيس فرع مكافحة الجرائم، أن العشرات من الحسابات التي تثير الفتن وتحرض على الاعمال التخريبية معظمها من خارج الأردن وضبطنا العديد من الاشخاص من مثيري الفتن داخل الممكلة وسيتم احالتهم إلى القضاء.

وشدد على أن وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية، ستتابع باستمرار رصد خطابات الكراهية والفيديوهات التحريضية، منوها على ضرورة استقاء الخبر من مصدره وعدم نشر الأخبار قبل التأكد من صحتها.